غلق 24 منشأه طبية وإصدار 280 إنذار للمنشآت المخالفة بالدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية وأقسامها بالإدارات الصحية المختلفة، حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة حيث تم المرور على 1145 منشأة طبية خاصة تشمل 545 عيادة خاصة، و 136 مركز طبي، و74 مركز علاج طبيعي، و 184 عيادة تخصصية، و182 معمل تحاليل، و 24 مستشفى.

أسفر المرور عن استصدار 280 إنذار للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة ،كما تم إصدار قرارات غلق إدارى لـ 24 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها ،كما تم منح تراخيص لـ 50 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأكد الدكتور سعد مكى ،وكيل الوزارة الصحة أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للمختصين بإدارة العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.