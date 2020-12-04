أبو الغيط يرحب بكل الجهود المخلصة لرأب الصدع العربى

كتب مصطفى عنبر

كشفت جامعة الدول العربية، أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة يتابع بارتياح وترحيب الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولة الكويت في المرحلة الحالية من أجل رأب الصدع العربى، وإزالة أسباب الخلاف بين عدد من الدول العربية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم الجمعة، أن الأمين العام تابع البيان الذى ألقاه وزير خارجية الكويت الشيخ د. ناصر الاحمد الصباح في هذا الشأن، مؤكدا أن كل جهد عربى صادق النية يهدف إلى إنهاء الخلافات العربية على أساس من الصراحة والمكاشفة والاحترام المتبادل هو بمثابة تعزيز للعمل العربى واعتبره جهداً محموداً ومشكوراً.

وشدد أبو الغيط فى هذا الإطار، على أن استمرار الخلافات يخصم من قدرة المنظومة العربية على التوصل إلى مواقف مشتركة فى موضوعات وقضايا هامة وحيوية للجميع، وأن الطريق الوحيد والحقيقى لإنهاء الخلافات هو استعادة الثقة بين الأخوة، بإزالة جذور المُشكلات التى أدت إلى نشوء الخلاف من الأصل.