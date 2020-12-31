وفاة "سفاح النساء" أشرس القاتلين فى تاريخ أمريكا بعد قتله لـ 93 امرأة

كتبت: نهال أبو السعود

توفي صامويل ليتل الرجل الذي وصفته السلطات بأنه اشرس السفاحين في تاريخ الولايات المتحدة والذي اعترف بقتل 93 امرأة وتمكنت السلطات بربطه بأكثر من 60 عملية قتل ، عن عمر يناهز الثمانين امس.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يذكر أن ليتل الذي كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل أربع نساء ، كان يعاني من مرض السكري وأمراض القلب وأمراض أخرى وتوفي في مستشفى في كاليفورنيا ، وفقًا لإدارة الإصلاح والتأهيل.

وقالت فيكي ووترز ، المتحدثة باسم إدارة كاليفورنيا ، إنه لا توجد علامات على وجود تلاعب. سيتم تحديد سبب الوفاة من قبل الطبيب الشرعي.

اعترف القاتل المتسلسل بـ 93 جريمة قتل لنساء "مهمشات وضعيفات" بين عامي 1970 و 2005. وقد ربط مكتب التحقيقات الفيدرالي بينه وبين 60 حالة وفاة ، على الرغم من أن المحققين الفيدراليين اعتقدوا أن تصريحاته موثوقة، ووفقًا للمكتب ، فإن جميع ضحاياه تقريبًا "نساء مهمشات ومستضعفات كن غالبًا متورطات في الدعارة ومدمنات المخدرات".

وقالت الوكالة للمحكمة إنه ترك القليل من علامات القتل الواضحة بعد قتل ضحاياه، إما لم يتم التعرف على جثث الضحايا أو يعتقد أن سبب الوفاة ناتج عن جرعة زائدة من المخدرات ووفقًا للمكتب ، فقد اتُهم بقتل امرأة في الثمانينيات ، ولكن نظرًا للقدرة المحدودة آنذاك على تحليل أدلة الحمض النووي فقد أطلق سراحه.

في 2012 ألقي القبض على ليتل في ولاية كنتاكي فيما يتعلق بتهمة المخدرات، وعندما أخذت وكالة إنفاذ القانون عينات الحمض النووي الخاصة به ، وجدوا أنها تتطابق مع ثلاث جرائم قتل لم تحل في لوس أنجلوس بين عامي 1987 و 1989. وبينما دفع ليتل بالبراءة ، أدين في عام 2014 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وفي عام 2018 ، اعترف بقال العشرات مقابل الانتقال إلى سجن مختلف، كما قدم رسومات لضحاياه ، حيث وصف كيف قتلهم وأين ألقى بجثثهم.

في محاولة لتأكيد اعترافاته ، والتعرف على ضحاياه ، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي موقعًا يحتوي على تفاصيل ورسومات ومقاطع فيديو "على أمل أن يتذكر شخص ما التفاصيل التي يمكن أن تعزز التحقيق".