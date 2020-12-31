سعد الحريرى مهنئا الشعب اللبنانى بالعام الجديد: نطوى عاما مليئا بالأزمات

كتب هيثم سلامة

هنأ سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف بتشكيل الحكومة، الشعب اللبناني بحلول العام الجديد 2021، مشيرا أن اليوم سينتهى عاما كان مليئات بالأزمات، حيث شهدت حادث انفجار مرفأ بيروت وانتشار فيروس كورونا.

وكتب الحريرى، عبر حسابه بموقع تويتر: "كل عام وأنتم بألف خير نطوي اليوم عاماً كان مليئا بالمآسي والازمات والتحديات، ونستقبل العام الجديد متسلحين بالصبر والايمان والإصرار على التكاتف جميعًا للنهوض ببلدنا لبنان من جديد".



سعد الحريرى عبر تويتر

يأتي ذلك في ظل اعلان الجيش اللبنانى أن وحدات من القوات المسلحة بدأت في تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تأمين المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة.

من جانب آخر، دعا الجيش اللبناني – في بيان له اليوم – جميع اللبنانيين إلى عدم إطلاق النار ابتهاجا بحلول السنة الجديدة، وأن يتجاوبوا مع الإجراءات الأمنية المتخذة، وذلك حفاظا على السلامة العامة وإنفاذا للقوانين، مؤكدا أن أي مخالفة بهذا الشأن سوف تعرّض مرتكبيها للملاحقة القانونية.

على صعيد متصل، حذر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) من الآثار الخطيرة لظاهرة إطلاق النار العشوائي، ومن بينها تساقط الرصاص الطائش على مدرجات مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت وفي أماكن هبوط وإقلاع الطائرات وبالقرب منها وذلك انطلاقا من المناطق المحيطة به.

وأكدت قوى الأمن الداخلى – في بيان لها – أن هذا الأمر يؤدي إلى تهديد سلامة الطيران المدني وتعريض المسافرين والوافدين والطائرات والمنشآت الحيوية للخطر، مشيرة إلى وجوب تقيد المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالا بأي مناسبة كانت، تفاديا لحدوث كوارث.