وكيل مطرانية كفر الشيخ: الصلاة فى الكنائس تقتصر على الكاهن و5 أفراد

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، أنه تم اتخاذ عدد من القرارات بشأن الصلاة في الكنائس، إذ تم الإعلان عن اقتصار الصلاة في المنازل لكل من الأقباط فى ليلة رأس السنة وليلة العيد، وتقتصر الصلاة ليلة العيد بكل كنائس المحافظة على كاهن الكنيسة و5 أفراد معه من شمامسة الكنيسة، نظراً لتداعيات فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على المواطنين، مشيراً إلى أن الكنائس تشهد أعمال تطهير وتعقيم مستمر، مقدما التهنئة لكل الشعب المصري بالعام الميلادى الجديد، داعيا الله أن يرفع عنا الغمة.

وأضاف، القص ياكوبس أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء، لـ"اليوم السابع"، يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل الكنائس، واتباع التعليمات الخاصة بالصلاة سواء في المنازل أو ممن اختصر حضورهم ليلة رأس السنة، وتم الإعلان عن ذلك.