اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 5 على الأقل وإصابة عشرات فى الهجوم على مطار عدن باليمن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:37 م
مقتل 5 على الأقل وإصابة عشرات فى الهجوم على مطار عدن باليمن انفجار مطار عدن
رويترز ـ (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر أمنى أن 5 على الأقل قتلوا إثر الهجوم على مطار عدن باليمن، بينما أصيب العشرات، واستهدفت 3 انفجارات بقذائف هاون مطار عدن بعد قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن .

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم، أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيرًا إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.


وأكدت أن الانفجار كان ضخمًا وصاحبه إطلاق نار، مشيرًا إلى أن هناك معلومات أولية عن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم، منوهة بأن رئيس الحكومة اليمنية والوزراء لم يتعرضوا لأذى، وتم نقلهم إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، حيث أنهم كانوا في الطائرة لحظة التفجير.


من جهتها.. أكدت مصادر أمنية يمنية سقوط جرحى جراء الانفجارات في صالة مطار عدن.. كما تم شن حملة أمنية وتفتيش في الأحياء السكنية الواقعة قرب مطار عدن وزيادة عدد نقاط التفتيش.
 

 

 

 


مطار عدن

انفجار مطار عدن

اليمن

أزمة اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انفجار مروع يستقبل الحكومة اليمنية الجديدة.. قتلى وجرحى فى هجوم بمطار عدن بالتزامن مع وصول الوزراء.. وزير يمنى يؤكد: عدد الضحايا كبير.. ومصادر لرويترز: نقل المسئولين لقصر المعاشيق فور وقوع الحادث.. فيديو وصور

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:27 م

معلومات أولية: طائرة مسيرة استخدمت فى الهجوم على مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:23 م

شاهد لحظة انفجار مطار عدن بعد وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:00 م

الصور الأولى لانفجار مطار عدن لدى وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة