غلق 8 منشآت وضبط وتحرير 50 مخالفة فى حى العجمى بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة السيد موسي رئيس حى العجمى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشارت محافظة الإسكندرية أنه خلال الحملة؛ وجه السكرتير المساعد علي أصحاب المحال المتنوعة بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالإلتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.

من جانبه؛ أوضح السيد موسى رئيس حي العجمي أن الحملة أسفرت عن غلق 8 من المحال المتنوعة لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية، وتحصيل غرامات لعدد 3 مطاعم ومحل أسماك، وضبط 16 حالة إشغال طريق، وتحرير 12 محضر تموين، وضبط 22 مخالفة متنوعة، كما تم توجيه إنذار بعض المحلات.

وأشار إلى أنه تم المرور علي المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية، حيث تم التفتيش علي الإجراءات الاحترازية، ورخص المحال والإلتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وقد شارك في الحملة سكرتير عام الحى و إدارات الطب البيطري والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئى.