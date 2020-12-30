وذكرت مجموعة "بيوتك" - في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء - أن النتائج المؤقتة للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة على اللقاح المعطل الذي طورته أظهرت أن اللقاح يؤدي إلى انتاج أجسام مضادة للفيروس بعد حقنتين، موضحة أن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 79.34% ضد الإصابة بالفيروس، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 52ر99% من الأجسام المضادة المعادلة، لتصل بذلك إلى المعايير المطلوبة من منظمة الصحة العالمية والسلطات الصينية.

وأضافت المجموعة أنها تقدمت رسميا بطلب للسلطات الصينية للحصول على موافقة الاستخدام العام للقاح.



وكان لقاح (سينوفارم-بيوتك) خضع لتجارب سريرية في المرحلة الثالثة في أكثر من عشر دول بينها دول عربية، حيث وافقت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين في وقت سابق من هذا الشهر على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه بعد تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها نتائج التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية والاشتراطات ذات الصلة.