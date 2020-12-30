وقالت الصحة الإيطالية في إحصائية جديدة، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية إن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16202 حالة.



وأضافت أنها رصدت 575 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 73604 متوفين.



وأوضحت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1445690 شخصا بعد رصد 19960 حالة شفاء، بينما لا يزال 564395 يتلقون العلاج.



وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد أعلى عدد وفيات في أوروبا وخامس أكبر حصيلة في العالم.



وبدأ في إيطاليا أواخر الشهر الجاري سريان حجر صحي عام أعلن بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد ويفرض قيودا واسعة على تنقلات السكان.