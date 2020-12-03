وزير القوى العاملة فى أسوان اليوم لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة

أسوان عبد الله صلاح

يزور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صباح اليوم، الخميس، محافظة أسوان لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة أسوان لتنفيذ مبادرة " هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة، فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل".

تأتى مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتى تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئي فى مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مشيراً إلى أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة 500 شجرة مثمرة علي الأقل تحت أشراف مديريات القوي العاملة بالمحافظات.

ومن المقرر أن يلتقى وزير القوى العاملة بعدد من الصيادين العاملين ببحيرة ناصر بأسوان، وكذلك توزيع شهادات أمان للعاملين بمصنع كيما أسوان، ويختتم "سعفان" جولته فى أسوان بحضور احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة، وحفل زفاف جماعى بمدينة أسوان.