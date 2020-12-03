وزير الرى من الدقهلية: نعمل على استغلال المجارى المائية لتسهيل حياة الناس

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه يجرى العمل على استغلال المجارى المائية فى تسهيل حياة الناس من ناحية الحركة التنزه ونقل البضائع، مضيفا: بدأنا فى المرحلة الأولى نربط نهر النيل من "دمياط حتى القناطر" ومن" رشيد حتى القناطر" بحيث فيه حركة للناس وللبضائع وتقليل التلوث وفيه تنزه وهذه خطوات أولى للتطوير.

وأشار إلى أن الدولة انتهت من إنشاء مجموعة من المراسى العام الماضي، وبالتوازى مع مشروعات تطوير واجهات النيل، أو "ممشى أهل مصر"، بحيث يكون منظر جمالي، وبحيث يستطيع كل من الفقير والغنى على حد سواء الاستمتاع بجمال نهر النيل، ويبزل ويستمع بالمنظر، وفى نفس الوقت نحافظ على نهر النيل .

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الرى يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الرى بالدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالدقهلية لعدد 2 مرسى أتوبيس نهرى جديد للربط بين مدينتى المنصورة وطلخا.

وقد رفض الوزير الإدلاء بأى تصريحات صحفية اليوم، إلا بعد أن يلتزم جميع الحضور بارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير:الجميع يرتدى الكمامة، و لابد أن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية ، حتى يصدقنا الناس، وأن نكون جميعا حذرين فيروس كورونا اللعين.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن الأتوبيس النهرى بالدقهلية يعد نقلة حضارية ونوعية بالمنصورة، وهى المحافظة الثانية بعد القاهرة التى تم تشغيل الأتوبيس النهرى بها.

وأضاف أن هناك أربعة مراسى للأتوبيس حاليا على شاطئ نيل المنصورة من مبنى المحافظة حتى جامعة المنصورة، وأن تنفيذ المشروع وتشغيله استهدف المساهمة فى حل المشكلات المرورية بمدينتى المنصورة وطلخا والتيسير على طلاب الجامعة.

وأشار إلى أن المراسى الجديدة، تم تسميتها بأسماء أعلام الدقهلية الأولى باسم " مرسى- أنيس منصور" ويقع نهاية نادى القوات المسلحة، والآخر باسم " مرسى -فاروق الباز" بجوار نادى المعلمين بطلخا.

يذكر أن محافظة الدقهلية أنشأت المرحلة الأولى لمشروع الأتوبيس النهرى داخل مدينة المنصورة بعدد 4 محطات وهى " أم كلثوم، وابن لقمان، و شجرة الدر، و الشيخ الشعراوي".