محافظ المنيا يبحث مع رئيس هيئة تنشيط السياحة خطط الترويج للمناطق الأثرية

المنيا – حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا، لمتابعة اعمال تطوير عدد من الاماكن الاثرية والعمل على رفع كفاءتها للترويج السياحة.

جاء ذلك بحضور إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

قال المحافظ، ان المحافظة تمتلك العديد من المناطق السياحية والاثرية والتى تشمل العديد من العصور التاريخية وناقش المحافظ، عددا من ملفات التعاون المشترك فيما يخص تطوير المزارات السياحية المختلفة وخطط الترويج والتنشيط للمحافظة ومواقعها الأثرية والسياحية، مؤكداً على استخدام كافة الوسائل المتاحة لجذب المزيد من الوفود والأفواج السياحية من مختلف دول العالم.

وأجرى رئيس الهيئة جولة تفقدية، للمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لمتابعة اعمال التطوير، كما تم متابعة أعمال تطوير منطقة أثار البهنسا الإسلامية وضريح القعقاع بن عمرو ومزار السبع بنات، بالإضافة لتفقد عدد من الفنادق السياحية بالمحافظة.

كما عقد رئيس الهيئة اجتماعا مع أعضاء المكتب السياحى للهيئة بالمحافظة لمتابعة سير العمل به وجهود المكتب لنشر الوعى الثقافى والسياحى لدى أبناء المحافظة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مدير الهيئة الإقليمية بالمحافظة للتباحث حول التعاون المشترك للترويج السياحى والأثري.