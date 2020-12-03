محافظ المنيا يبحث مع رئيس هيئة تنشيط السياحة خطط الترويج للمناطق الأثرية

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا، لمتابعة اعمال تطوير عدد من الاماكن الاثرية والعمل على رفع كفاءتها للترويج السياحة.
جاء ذلك بحضور إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة.
قال المحافظ، ان المحافظة تمتلك العديد من المناطق السياحية والاثرية والتى تشمل العديد من العصور التاريخية وناقش المحافظ، عددا من ملفات التعاون المشترك فيما يخص تطوير المزارات السياحية المختلفة وخطط الترويج والتنشيط للمحافظة ومواقعها الأثرية والسياحية، مؤكداً على استخدام كافة الوسائل المتاحة لجذب المزيد من الوفود والأفواج السياحية من مختلف دول العالم.
وأجرى رئيس الهيئة جولة تفقدية، للمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لمتابعة اعمال التطوير، كما تم متابعة أعمال تطوير منطقة أثار البهنسا الإسلامية وضريح القعقاع بن عمرو ومزار السبع بنات، بالإضافة لتفقد عدد من الفنادق السياحية بالمحافظة.
كما عقد رئيس الهيئة اجتماعا مع أعضاء المكتب السياحى للهيئة بالمحافظة لمتابعة سير العمل به وجهود المكتب لنشر الوعى الثقافى والسياحى لدى أبناء المحافظة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مدير الهيئة الإقليمية بالمحافظة للتباحث حول التعاون المشترك للترويج السياحى والأثري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة