اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

توقيع مذكرة تفاهم بين العال الإسرائيلية وطيران الخليج البحرينية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 08:21 م
توقيع مذكرة تفاهم بين العال الإسرائيلية وطيران الخليج البحرينية طيران العال الإسرائيلى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج في بيان إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم الخميس، وإنها ستبدأ في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب من السابع من يناير كانون الثاني.

أبرمت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر أيلول. جاء توقيع مذكرة التفاهم أثناء زيارة إلى إسرائيل يقوم بها وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني.

وقال الزياني إن البحرين تأمل في استغلال المزيد من الفرص في مجال الطيران مع العال.

أوضح البيان أن مذكرة التفاهم تتيح إجراء مناقشات بخصوص عمليات محتملة للتشارك في الرمز بين المنامة وتل أبيب وبشأن شبكات الرحلات الدولية، وتتضمن خططا لمزيد من التعاون التجاري في ميادين مثل الشحن الجوي والهندسة وتكنولوجيا السفر.


البحرين

الطيران الإسرائيلى

طيران العال

شركة طيران العال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة