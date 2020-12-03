الصين ترحب باتفاق الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بشأن السلام

رحبت الصين اليوم /الخميس/ بتوصل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى المضي قدما نحو محادثات السلام، وذلك بعد جولات من المفاوضات بهدف إنهاء عقود من الحرب هناك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح اليوم- إن الصين تشيد بالجهود التي يبذلها الجانبان لإحلال السلام والاستقرار للشعب الأفغاني بعد سنوات من الحروب والاضطرابات، معربة عن أملها أن يمتثل الجانبان لرغبات الجماهير ويضعا المصالح الوطنية في المقام الأول ويلتقيان بعضهما البعض في منتصف الطريق.
وأضافت يينغ أن الصين ترغب في العمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور بناء في هذه العملية.
الصين ترحب باتفاق الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بشأن السلامالخميس، 03 ديسمبر 2020 03:41 م
الرئيس الصينى شى جين بينج
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رحبت الصين اليوم /الخميس/ بتوصل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى المضي قدما نحو محادثات السلام، وذلك بعد جولات من المفاوضات بهدف إنهاء عقود من الحرب هناك.
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