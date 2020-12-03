اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 05:08 م
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الصين ترحب باتفاق الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بشأن السلام

الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:41 م
الصين ترحب باتفاق الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بشأن السلام الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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رحبت الصين اليوم /الخميس/ بتوصل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى المضي قدما نحو محادثات السلام، وذلك بعد جولات من المفاوضات بهدف إنهاء عقود من الحرب هناك. 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح اليوم- إن الصين تشيد بالجهود التي يبذلها الجانبان لإحلال السلام والاستقرار للشعب الأفغاني بعد سنوات من الحروب والاضطرابات، معربة عن أملها أن يمتثل الجانبان لرغبات الجماهير ويضعا المصالح الوطنية في المقام الأول ويلتقيان بعضهما البعض في منتصف الطريق. 
وأضافت يينغ أن الصين ترغب في العمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور بناء في هذه العملية.


الصين

شى جين بينج

طالبان

أفغانستان

اتفاق سلام

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