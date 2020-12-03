اليوم السابع
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الأمير هارى يلمح إلى أن مرض كورونا عقاب من الطبيعة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 08:54 ص
الأمير هارى يلمح إلى أن مرض كورونا عقاب من الطبيعة الأمير هارى
رويترز

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لمح الأمير البريطاني هاري إلى أن جائحة فيروس كورونا هي عقاب من الطبيعة ودعا إلى مزيد من الإجراءات لمعالجة تغير المناخ.

وتحدث الأمير خلال حوار حول البيئة مع الرئيس التنفيذي لمنصة لبث الأفلام الوثائقية عن المناخ.

وقال هاري "قال لي أحدهم في بداية الوباء، يبدو الأمر كما لو أن الطبيعة الأم قد دفعتنا للانعزال بسبب سوء السلوك، لنتفكر فيما اقترفناه".

وأضاف "ذكرني ذلك بالتأكيد بمدى ارتباطنا جميعا، ليس كأشخاص فحسب ولكن من خلال الطبيعة. نحن نأخذ الكثير منها ونادرا ما نرد الكثير".

وسبق ان أدلى هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، بآرائهما في قضايا مثل العرق والبيئة منذ تنحيهما عن أدوارهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة في نهاية مارس وانتقالهما إلى كاليفورنيا.

وقال الأمير "كل قطرة مطر تسقط من السماء إغاثة للأرض العطشى. فلم لا يكون كل منا قطرة مطر؟ لو أن كلا منا اهتم؟ نحن نهتم لأننا مضطرون لذلك، لأن الخلاصة هي أن الطبيعة مصدر الحياة بالنسبة لنا".

 


الامير هارى

كورونا

ميجان

تغير المناخ

كاليفورنيا

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