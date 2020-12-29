انهيار جزئى بمنزل داخل الصوامعة غرب طهطا سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، انهيارا جزئيا من منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة " 70 " مترا، وتم إخطار الجهات المختصة وتم فرض كردون امنى بالمنطقة .

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل بدائرة مركز طهطا غير مأهول بالسكان، ولم ينتج عن عملية الانهيار أي إصابات.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث مركز طهطا والرائد محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث المركز بحدوث انهيار جزئي بمنزل بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار الجزء الأمامي لمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة " 70 " متر غير مأهول بالسكان ملك ورثة المدعو محمود ع ا ا " دون حدوث إصابات".

تم عمل كردون أمنى، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال نجل عم مالك المنزل المدعو صابر ع ا ا 57 سنة بالمعاش، ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة بمركز طهطا التى تولت التحقيق.