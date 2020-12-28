وفد الأعلى للجامعات يتفقد وحدة التدريب على التكنولوجيا بالوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

استقبلت جامعة الوادى الجديد لجنة من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب، وعضوية المهندس أشرف مصطفى نجيب ممثل عن شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لاعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية ومتابعة تنفيذ اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي.

أجرت اللجنه جولة داخل مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برفقة الدكتور أحمد ثابت عبد المنعم مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتور محمد عبد العظيم مدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات وعقدت مناقشة حرة مع متدربى مركز تكنولوجيا المعلومات للتعرف على ارائهم المختلفة حول شهادة التحول الرقمى .

وقال الدكتور أحمد ثابت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادى الجديد إن اللجنة اشادت بالمستويات القياسية لتجهيز مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات وملائمتها لاجراء اختبارات شهادة اساسيات التحول الرقمى كما اشادوا بتميز معاملها لاحتوائها على ممرات خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.

أشادت اللجنه باهتمام الجامعة بدعم جهود الدوله فى التحول إلى جامعة ذكية حيث كانت جامعة الوادى من أوائل الجامعات التى اهتمت بادخال شهادات اساسيات التحول الرقمى ومن اوائل الجامعات التى تحصل معاملها على اعتماد من المجلس الاعلى للجامعات فى ذلك الاطار.