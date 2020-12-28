حى أول طنطا يغرم مواطن مليون و100 ألف جنيه تسبب فى هبوط أرضى بأحد الشوارع

وقال رئيس الحي في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن المواطن كان يقوم بأعمال الحفر لإقامه اللبشه الخرسانية والحوائط الحامله، بتراخيص من الحى وأثناء الحفر حدث هبوط أرضي مفاجئ بطول 10م.

وأشار رئيس الحي، إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية من الحي قامت بمعاينة العمارات وتبين عدم تآثرها بالهبوط الأرضي، لافتا إلى أن الحي قد الخسائر المبدئية في أعمال الرصف وتم تغريمه مليون و100 ألف جنيه حتي الآن.

وأضاف أنه تم مخاطبة شركات المياه والكهرباء والغاز لتحديد قيمه التلفيات وتوقيع الغرامات على صاحب الأرض.