اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 04:44 م
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حى أول طنطا يغرم مواطن مليون و100 ألف جنيه تسبب فى هبوط أرضى بأحد الشوارع

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 04:11 م
حى أول طنطا يغرم مواطن مليون و100 ألف جنيه تسبب فى هبوط أرضى بأحد الشوارع هبوط أرضى
الغربية مصطفى عادل

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غرم حي أول طنطا بمحافظه الغربيه برئاسه المحاسب عادل داود رئيس الحى مواطن مليون و100 ألف جنيه لتسببه في حدوث هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة بطول 10م بمنطقة ميدان الساعة.
 
وقال رئيس الحي في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن المواطن كان يقوم بأعمال الحفر لإقامه اللبشه الخرسانية والحوائط الحامله، بتراخيص من الحى وأثناء الحفر حدث هبوط أرضي مفاجئ بطول 10م.
 
وأشار رئيس الحي، إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية من الحي قامت بمعاينة العمارات وتبين عدم تآثرها بالهبوط الأرضي، لافتا إلى أن الحي قد الخسائر المبدئية في أعمال الرصف وتم تغريمه مليون و100 ألف جنيه حتي الآن.
 
وأضاف أنه تم مخاطبة شركات المياه والكهرباء والغاز لتحديد قيمه التلفيات وتوقيع الغرامات على صاحب الأرض.
 
 
 
 

 


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