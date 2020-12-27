مدير مؤسسة "بنحبك يا مصر": مشروع بشائر الخير يشهد طفرة فى التعليم .. صور

الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

قالت المهندسة زينب بشير، مدير مؤسسة "بنحبك يا مصر"، إن هناك طفرة فى التعليم داخل مدينة بشائر الخير بالإسكندرية، بسبب ما تشهده المدينة من تطور كبير واهتمام من قبل القيادة السياسية.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال زيارتها للمدينة اليوم الأحد، شاهدت اهتمام بالغ بالأطفال منهم ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى تم تدريبهم على أحدث الطرق المميزة فى الرعاية والتخاطب والتعليم بالإضافة إلى المتابعة المستمرة.

وتابعت، أنها شاهدت فرحة الأطفال ومدى استمتاعهم بالمادة العلمية ومدى الاهتمام البالغ بالأطفال وتعليمهم القراءة والكتابة بطريقة مميزة .

وأكدت أن مدينة بشائر الخير هى مدينة متكاملة مميزة ومقدمة للمواطنين فهو مجهود كبير مبذول من الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الزيارة جاءت لإدخال البهجة على الأطفال وتوعيتهم بضرورة الاهتمام بالأدوات الوقائية ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه قال العميد محمد عبد الستار، مدير مؤسسة بشائر الخير لرعاية الأطفال، إن الخدمات المقدمة من المركز هى لأهالى بشائر الخير ولمحافظة الإسكندرية بالكامل وتقديم خدمات تعليمية مميزة .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن المركز يحتوى على حديقة تعليمية ورعاية ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وتقديم لهم مادة علمية تتناسب معهم والتى تهتم بها القيادة السياسية لمنع الأسرى من التعليم .

وأشار إلى أنه هناك خدمات جديدة سيتم إدخالها فى عام 2021 لأهالى بشائر الخير مثل العلاج الطبيعى ومشروعات آخرى لخدمة المواطنين.

بينما قال العقيد أحمد عبد العزيز، مدير مشروع بشائر الخير، إن المدينة تحتوى على 4339 شقة فى بشائر الخير، بالإضافة إلى المستشفى التى يوجد بها 110 سرير وأكثر ممن عيادة خارجية .

وأضاف، أن المدينة تحتوى على 13 مول تجارى ومخبز لتقديم عيش مميز وندعم للمواطنين .

أما عن الخدمات التعليمية والتدريبية قال إن هناك تدريب وتعليم المواطنين والسيدات الحرف بالإضافة إلى نحو أمية السيدات وبلغت السيدات فى المرحلة الابتدائية 54 سيدة حاليا، بالإضافة إلى السيدات فى المراحل الإعدادية وسام تدريبهم على الحرف وإعادة التدوير وفتح معارض تسويقية لهم .

جاء ذلك خلال زيارة المهندسة زينب بشير، مدير مؤسسة "بنحبك يا مصر" إلى مدينة بشائر الخير بالإسكندرية، وقامت بتوزيع أدوات طبية وماسكات على أطفال مركز بشائر الخير 1 بالإسكندرية لذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الأطفال لتوعيتهم بالوقاية من فيروس كورونا.

وكان قد أدى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة أغنية تحيا مصر بلغة الإشارة داخل مؤسسة بشائر الخير بالإسكندرية وذلك تحت تدريب متخصصين من المؤسسة وبحضور المهندسة زينب يشير مدير مؤسسة تحيا مصر".

يذكر أن مؤسسة بنحبك يا مصر للتنمية أنشئت عام (2020) بهدف العمل المجتمعى والخيرى مستندة إلى العمل المؤسسى الذى يعتمد على بناء المؤسسة دون اختزالها فى أشخاص حيث تعمل بأحدث نظم العمل المؤسسى التقنى والتنموى من أجل المساهمة مع مؤسسات الدولة فى تنمية الفرد والارتقاء بالمجتمع فى مجالات الحياة الأساسية كالتكافل الإجتماعى والتعليم والصحة والبحث العلمى ومختلف المشروعات الحياتية والتنموية والتكافلية .

وتعد مؤسسة بنحبك يا مصر للتنمية مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم (923) لعام (2020) طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة الفرد والمجتمع والمساهمة مع مؤسسات الدولة من أجل الوصول بالفرد الى حياة أفضل فى جميع ربوع مصر مع التواصل والتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدنى لتنمية المجتمع .

مؤسسة بنحبك يا مصر تدعم مؤسسات الدولة من أجل كل المصريين وليس لها أى توجه سياسى أو دينى أو حزبي، وتهدف لتوفير الخدمات المجتمعية والتكافلية للمصريين فى كل وقت وحين.



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