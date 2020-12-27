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اليمن: مشاريع البرنامج السعودى فى عدن والمهرة ومأرب "بشائر خير" بعد اتفاق الرياض

الأحد، 27 ديسمبر 2020 10:25 م
اليمن: مشاريع البرنامج السعودى فى عدن والمهرة ومأرب "بشائر خير" بعد اتفاق الرياض معمر الاريانى
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الإعلام اليمنى، إن مشاريع البرنامج السعودى فى عدن والمهرة ومأرب "بشائر خير" بعد اتفاق الرياض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقال وزير الإعلام اليمنى، إن المشاريع السعودية تدشّن لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المناطق المحررة.

وفى وقت سابق حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى من مخطط (حوثي إيراني) لإحداث تغييرات ديموغرافية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وقال الإرياني - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس "إن مليشيا الحوثي بدعم وتخطيط إيراني تواصل مخطط حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديموغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم".

 

 

 

 


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