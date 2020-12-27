كتب سمير حسنى

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أن إيران ستقلل تجهيز وقود الغاز للعراق لعدم تسديد ديونه، منوها بأن العاصمة بغداد والفرات الأوسط على مشارف أزمة كهرباء بفعل تلويح طهران بتخفيض وقود الغاز، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت الجمعة الماضى ،خطتها للعام المقبل ، والتى تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية والاعتماد على الإنتاج المحلى، وأوضح مدير عام المشاريع النفطية في الوزارة محمود عباس، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن هذه الخطة تنطلق من سياسة وزير النفط إحسان عبد الجبار الذى تعهد فيها بإيقاف استيراد المشتقات والاعتماد على إنتاج المصافي النفطية العراقية.