إنقاذ حياة شاب مصاب بطعن نافذ بالصدر والقلب بمستشفى الزقازيق العام

الشرقية - إيمان مهنى

قام فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الزقازيق العام، بمشاركة الدكتور على رفعت أستاذ جراحة القلب، مصطفى السنوسى مساعد جراحة القلب، هيثم الباسل طبيب التخدير، وتمريض العمليات بالمستشفى، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة، لإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، بحالة حرجة تم تحويله من قسم الطوارئ بمستشفى أبو حماد المركزى، مصابا بطعن نافذ بالصدر والقلب، أدى إلى جرح الغشاء المبطن للقلب، وجرح قطعى بالأذين الأيمن للقلب، مع نزيف شديد وارتشاح دموى حرشفى، وتجمع للدم حول عضلة القلب، تسبب فى صدمة قلبية.

وقد تم عمل الإسعافات الأولية بطوارئ أبو حماد المركزى، والتنسيق لنقله إلى مستشفى الزقازيق العام، كما تم على الفور استقباله وإدخاله إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لرتق الجرح، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، حيث قام الفريق الطبى بعمل ترقيع لعضلة البطين الأيمن، والغشاء المغلف للقلب، وإزالة التجمع الدموى، وتم تركيل أنبوبة صدرية، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة للجراحة، بإشراف مدير المستشفى.

كما قام الفريق الطبى بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء 5 حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وبذلك بلغ إجمالى إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بلغ 310 حالات، تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبى لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم .