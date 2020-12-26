اليوم السابع
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السبت، 26 ديسمبر 2020 10:07 م
خالد صلاح
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المغرب تسجل 2369 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يقفز إلى 5 .430 ألف حالة

السبت، 26 ديسمبر 2020 10:00 م
المغرب تسجل 2369 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يقفز إلى 5 .430 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 430 ألفا و562 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و953 ألفا و859 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه جرى تسجيل 34 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7 آلاف و204 حالات، كما جرى تسجيل 4 آلاف و175 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالى التعافى 396 ألفا و95 حالة.

 


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