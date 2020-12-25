اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 ديسمبر 2020 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء الهند: احتجاجات المزارعين على القوانين وراءها دوافع سياسية

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 11:37 ص
رئيس وزراء الهند: احتجاجات المزارعين على القوانين وراءها دوافع سياسية رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، إن احتجاجات المزارعين على ثلاثة قوانين أقرتها حكومته وراءها دوافع سياسية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي وسط نجاح برنامجه الزراعي الذي دشنه العام الماضي.

ويعتصم آلاف المزارعين من عدة ولايات هندية في مخيمات على مشارف نيودلهي منذ أكثر من شهر ويسدون الطرق السريعة مطالبين حكومة مودي بإلغاء القوانين التي أقرت في سبتمبر أيلول ويقولون إنها تهدد سبل معيشتهم.

لكن الخطاب الذي ألقاه مودي اليوم الجمعة لم يركز على القوانين المثيرة للجدل.

وبدلا من ذلك تحدث مودي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى سبعة مزارعين من ولاية مختلفة وسألهم عن مدى استفادتهم من برنامج لتحويل الأموال أطلقته حكومته في فبراير شباط 2019 يحصل بموجبه المزارعون على دعم بالحد الأدنى من الدخل.

وأثنى المزارعون الذين تحدث معهم مودي اليوم على البرنامج لكن أيا منهم لم يكن بين الآلاف الذين يحتجون على القوانين.

وكرر مودي القول إن "بعض الناس" يروجون الأكاذيب والشائعات عن مشاكل المزارعين وقال إن معارضين سياسيين يقفون وراء إذكاء الاحتجاجات.

وقال مودي "كل أولئك الذين يحتجون دعما للمزارعين ماذا فعلوا عندما كانوا في السلطة؟" مشيرا إلى السياسيين المعارضين. ومضى يقول "هؤلاء الذين لهم دوافع سياسية... يستغلون (المزارعين) لتحقيق أهداف خاصة".

 


الهند

حقوق الفلاحين

المزارع الهندي

رئيس وزراء الهند

ناريندرا مودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهند تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا و336 وفاة خلال 24 ساعة

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 09:39 ص

مخاوف هندية من فيروس كورونا الجديد بعد إصابة 5 مسافرين قادمين من بريطانيا

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 09:18 م

هندى يستعيد وعيه قبل دقائق من دفنه.. ويموت فى اليوم التالى

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 05:10 م

الهند تحصل على الموافقة الطارئة للقاح كورونا من استرازينيكا الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 10:00 م

قصة طائفة هندية حاولت سرقت ولاية أمريكية.. حفلات "راجنيش" للجنس الجماعى أزعجت جيرانهم.. المشردون سلاحهم للسيطرة على الولاية.. التسميم أخطر خطة للحكومة لإسقاط قائدهم.. وسر بقاء أتباع له حتى الآن.. فيديو

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة