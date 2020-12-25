الرئيسية أخبار عالمية إثيوبيا تجري الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل الجمعة، 25 ديسمبر 2020 01:04 م آبي أحمد رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا، اليوم الجمعة، إن الانتخابات البرلمانية ستجري في الخامس من يونيو المقبل. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في أغسطس، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا. آبي أحمد إثيوبيا الانتخابات كورونا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة دماء جديدة فى إثيوبيا.. مذبحة لـ100 مواطن فى بنى شقول بعد إطلاق نار بالمنطقة.. تقارير إعلامية: المسلحين أضرموا النيران فى المنازل والمواطنين نائمين.. الجيش الإثيوبى ينشر قواته بالمنطقة واعتقال 5 مسؤولين محليين الخميس، 24 ديسمبر 2020 03:43 م باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12.. زعماء الجنوب الليبى يقدمون الشكر للرئيس السيسى.. ترامب يتوعد إيران.. إثيوبيا يعلن مقتل 42 شخصا بزعم قتلهم مدنيين.. وكورونا يقود إسرائيل لـ"إغلاق شامل" الخميس، 24 ديسمبر 2020 12:05 م إثيوبيا تعتقل 5 مسئولين كبار فى بنى شنقول جومز الخميس، 24 ديسمبر 2020 10:04 ص رئيس وزراء إثيوبيا يرسل قوات لإقليم بنى شنقول جومز الخميس، 24 ديسمبر 2020 09:59 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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