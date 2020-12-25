إثيوبيا تجري الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل

رويترز

قالت هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا، اليوم الجمعة، إن الانتخابات البرلمانية ستجري في الخامس من يونيو المقبل.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في أغسطس، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.