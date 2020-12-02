اليوم السابع
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مصرع عامل فى حادث تصادم بطريق العبور - بلبيس بالشرقية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:29 ص
مصرع عامل فى حادث تصادم بطريق العبور - بلبيس بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى عامل بقرية الزوامل محافظة الشرقية، مصرعه فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى بدراجة بخارية طريق العبور- بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس نيابة بلبيس بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى،  بوصول "عمرو أ إ" 30 سنة عامل مقيم قرية الزاومل، جثة هامدة، إثر حادث تصادم  سيارة ملاكى وبدراجة بخارية بطريق العبور، وتم تحرير محضر ورفع آثار الحادث من الطريق.

  

 

 


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