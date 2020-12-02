مصرع عامل فى حادث تصادم بطريق العبور - بلبيس بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "عمرو أ إ" 30 سنة عامل مقيم قرية الزاومل، جثة هامدة، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وبدراجة بخارية بطريق العبور، وتم تحرير محضر ورفع آثار الحادث من الطريق.