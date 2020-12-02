تخفيض حضور العاملين بالإسكندرية بنسبة 50% لمجابهة كورونا بدءا من 6 ديسمبر

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرار رقم 703 لسنة 2020 بشأن تخفيض نسبة حضور العاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والإدارات والأجهزة والهيئات التابعة لديوان عام المحافظة بنسبة 50%، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 6 / 12/ 2020، مع القيام بوضع قواعد تشغيل ونظام تناوب لحضور العاملين لتخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقا للضوابط المحددة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وتنص المادة الثانية من القرار الضوابط الخاصة بقواعد ونظام التناوب لحضور العاملين بأماكن العمل هي كالآتي:

1- التأكيد على عدم وجود ما يخل أو يؤثر على سير وانتظام العمل أو حدوث انخفاض لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

2- الحد الأدنى لتواجد قوة العمل بكل جهة والإدارات التابعة تكون بنسبة 50% يوميًا.

3- لا يتم احتساب نظام التناوب من الإجازات المقررة قانونيا ولا تؤثر على المستحقات المالية للعاملين.

4- قيام رؤساء الجهات ومديري عموم الإدارات بإعداد جداول لتناوب حضور العاملين مع ضرورة خلق بيئة تشاركية بين العاملين وبعضهم بكل إدارة. وإعطاء الأولوية للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل ونسبة 5% من ذوي القدرات الخاصة.

5- في حال قيام المحافظة بتعطيل العمل بالمصالح الحكومية خلال أيام العمل الأسبوعية نظرا لموجات الطقس ومواجهة الأمطار الغزيرة تحتسب ضمن جدول أيام التناوب لحضور العاملين.

6- إذا ما تلاحظ لرئيس الجهة أو مديري عموم الإدارات انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو التأثير على المهام الوظيفية بالجهة رئاسته يجوز له وقف نظام التناوب لحضور العاملين والعمل بكامل القوة الوظيفية.

وتنص المادة الثالثة من القرار بقيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري الخدمات والإدارات والأجهزة والهيئات التابعة بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد توفيرا للحماية اللازمة للعاملين والمواطنين ومراعاة اشتراطات التباعد. ويلتزم العاملون والمواطنون المترددون بجميع المنشأت الحكومية التابعة بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمواقع العمل. والتشديد على تنفيذ إجراءات التطهير والنظافة وتعقيم مقار العمل بشكل دورى أو كلما دعت الحاجة.