إندونيسيا تسجل 5 آلاف و360 إصابة و118 حالة وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم /الأربعاء/ تسجيل 5 آلاف و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و118 حالة وفاة جراء الإصابة به.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 549 ألفا و508 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة به إلى 17 ألفا و199 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية.

كما أشارت بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع كذلك إلى 458 ألفا و880 شخصا.

وسجلت جاكرتا أعلى عدد من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد وبلغ 1166 إصابة، لترتفع حصيلة إصابات كوفيد-19 المؤكدة في العاصمة حتى الآن إلى 139 ألفا و85 إصابة.

وكان حاكم جاكرتا أنيس باسويدان أعلن أمس /الثلاثاء/ إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من ثبوت إصابة نائبه.

وما زالت إندونيسيا هي صاحبة أعلى حصيلة إصابات ووفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.