اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة طبيب الغلابة بالإسماعيلية إثر تعرضه لأزمة صحية

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:06 م
وفاة طبيب الغلابة بالإسماعيلية إثر تعرضه لأزمة صحية طبيب الغلابة بالإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى قبل قليل الدكتور محمد إسماعيل، مدير الطب الوقائى بإدارة القصاصين الصحية فى محافظة الإسماعيلية، والشهير بطبيب الغلابة، فى مستشفى الجلاء إثر تعرضه لأزمة صحية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى مراكز القصاصين والتل الكبير وأبوصوير، لوفاة طبيب الغلابة، حيث أكد الأهالي أن كشفه لم يتجاوز الـ10 جنيهات، ويجرى الكشف على الفقراء مجاناً، مؤكدين أن الطبيب كان يتمتع بحسن السيرة، ولم يتأخر على أحداً.

وكان الدكتور محمد إسماعيل، قد أصيب بجلطة فى المخ، إثر ضغط العمل، ودخل على إثرها مستشفى جامعة قناة السويس، ثم أصيب بنزيف، وانتقل لمستشفى الجلاء.


الاسماعيلية

طبيب الغلابة

طبيب الغلابه بالاسماعيليه

طبيب الغلابة بالإسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة