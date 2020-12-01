وفاة طبيب الغلابة بالإسماعيلية إثر تعرضه لأزمة صحية

الإسماعيلية - صبرى غانم

توفى قبل قليل الدكتور محمد إسماعيل، مدير الطب الوقائى بإدارة القصاصين الصحية فى محافظة الإسماعيلية، والشهير بطبيب الغلابة، فى مستشفى الجلاء إثر تعرضه لأزمة صحية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى مراكز القصاصين والتل الكبير وأبوصوير، لوفاة طبيب الغلابة، حيث أكد الأهالي أن كشفه لم يتجاوز الـ10 جنيهات، ويجرى الكشف على الفقراء مجاناً، مؤكدين أن الطبيب كان يتمتع بحسن السيرة، ولم يتأخر على أحداً.

وكان الدكتور محمد إسماعيل، قد أصيب بجلطة فى المخ، إثر ضغط العمل، ودخل على إثرها مستشفى جامعة قناة السويس، ثم أصيب بنزيف، وانتقل لمستشفى الجلاء.