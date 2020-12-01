اليوم السابع
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برنامج أرجنتينى يكشف محادثات أبناء مارادونا عبر الواتس مع طبيبته النفسية..صور

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:14 م
برنامج أرجنتينى يكشف محادثات أبناء مارادونا عبر الواتس مع طبيبته النفسية..صور مارادونا
كتبت فاطمة شوقى

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تخضع وفاة دييجو مارادونا للتحقيق امام المحاكم الأرجنتينية، وداهمت السلطات منزل ومكتب طبيب الأسطورة الأرجنتينى، ليوبولدو لوكى، بعد اكتشاف وجود مخالفات فى منزل لاعب كرة القدم السابق فى المستشفى.

ونشر البرنامج الأرجنتينى التليفزيونى " Intrusos" رسائل عبر الواتس آب لأبناء مارادونا الأكبر، دلما وحجيانا ودييجو جونيور، فى مجموعة مع الطبيبة النفسية لوالدهما اجوستينا كوساتشوف قبل الوفاة، باسم Part doctor olivos.

 

 

واتس آب
واتس آب

 

وأشارت المحادثات، إلى أن الابنة الكبرى كانت اكثر المهتمين بصحة والدها وكتبت فى المحادثات: "اتصل بى للتو شخص من المنزل وقال إنه تقيأ بعدما أكل الروبيان بالثوم والبروكلى، وأنه لا يريد أن يذهب  بسيارة إسعاف لفحصه".

وطالبت دلما فى رسائلها الى طبيبته النفسية أنها تريد تعيين طبيبا مستديما مع والدها لمراقبة صحته باستمرار، ولكن كوساتشوف رد عليها "أنها مسألة عائلية".

رسائل بنات مارادونا
رسائل بنات مارادونا

 

وقالت ابته الثانية جيانا: "لابد من اختيار طبيب ذات كفاءة عالية.. ونكون هادئين فى اختياره.. حتى نعطى أبى الكثير من الأطباء".

وسألتهم الطبيبة النفسية عن إذا كان هناك اسم محدد أو أنها تقترح اسم زميل لها متخصص".

وقال طبيبه النفسى الآخر، كارلوس دياز: "حالته جيدة ولكنه لا يطالب إلا بمزيد من الخصوصية".


مارادونا

دييجو مارادونا

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