اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 03:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الصحة البريطانية تصف لصقات النيكوين للأطفال أقل من 11 عاما للإقلاع عن التدخين

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 09:30 م
الصحة البريطانية تصف لصقات النيكوين للأطفال أقل من 11 عاما للإقلاع عن التدخين لصقات النيكوتين
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن أطفال المدارس الابتدائية أقل من 11 عاما يتم وصف لصقات النيكوتين لهم لمساعدتهم فى الإقلاع عن التدخين.وقالت الصحيفة، أصدر الأطباء ما يقرب من 2000 وصفة طبية لمن هم دون 18 عامًا، بعضها لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا، مما يعني أنهم قد يكونون في السنة السادسة.

لاصقة النيكوتين
لاصقة النيكوتين

 

لاصقة نيكوتين
لاصقة نيكوتين

 

يمكن أن تكلف اللصقات بحوالي 25 جنيهًا إسترلينيًا، مما يعني أن آلاف الجنيهات من أموال دافعي الضرائب تُنفق على علاج الأطفال الذين هم أصغر من أن يشتروا التبغ.

في المجموع، سلم الأطباء العامون 1،994 وصفة طبية لصقات النيكوتين أو لبان النيكوتين للشباب الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أقل في عام 2019، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS.

بلغ عدد الوصفات الطبية للأطفال في سن 12 عامًا 31 لاصقة، و73 لاصقة لمن هم في سن 13، و 240 لمن هم فى سن 14 عامًا، و 557 للأطفال في سن 15 عامًا.

ورفض المسؤولون إعطاء رقم دقيق للأطفال في سن الـ 11 ، قائلين إنه أقل من 10 لصقات.

قالت ديبوراه أرنوت، رئيسة المنظمة الخيرية الصحية حول التدخين والصحة، إن 280 طفلاً في اليوم ما زالوا يمارسون هذه العادة، وإن اثنين من كل 3 منهم سينتهي بهم الأمر إلى تعاطي التبغ.

أضافت: "الأطباء العامون سيصفون النيكوتين فقط للأطفال الذين يأتون إليهم وهم في أمس الحاجة إليه.

وأوضحت، تعتبر لصقات النيكوتين واللبان فعال للغاية من حيث التكلفة عند مقارنتها بالعلاج المكلف الذي قد يحتاجه هؤلاء الأطفال لأمراض السرطان والقلب والرئة إذا لم يتم إعطاؤهم هذه المساعدة.

 


لصقات النيكوتين

الاقلاع عن التدخين

التدخين

لبان النيكوتين

النيكوتين

السجائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطالب بريطانية بمنع التدخين خارج المطاعم لتجنب مخاطر التدخين السلبى

الإثنين، 13 يوليه 2020 02:11 م

مكافحة الإدمان تطلق مبادرة ابتكار لحماية وتوعية الأطفال من مخاطر التدخين

السبت، 04 فبراير 2017 02:19 م

بالفيديو والصور.. بمناسبة اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين.. "رابطة تجار السجائر" بالقاهرة والجيزة تحرق السجائر للتوعية بمخاطر التدخين.. وتدعو أعضاءها لوقف بيعها.. وتؤكد: بعض الشركات استجابت للدعوة

الأحد، 31 مايو 2015 04:09 ص

"توعية الحجاج بمخاطر التدخين".. مشروع توعوى بجوار ساحات الحرم

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 03:00 م

"القومى للبحوث" ينظم ندوة للتوعية بمخاطر التدخين بشركات الإنتاج الحربى

الجمعة، 08 مارس 2019 11:19 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة