الصحة البريطانية تصف لصقات النيكوين للأطفال أقل من 11 عاما للإقلاع عن التدخين

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن أطفال المدارس الابتدائية أقل من 11 عاما يتم وصف لصقات النيكوتين لهم لمساعدتهم فى الإقلاع عن التدخين.وقالت الصحيفة، أصدر الأطباء ما يقرب من 2000 وصفة طبية لمن هم دون 18 عامًا، بعضها لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا، مما يعني أنهم قد يكونون في السنة السادسة.



لاصقة النيكوتين



لاصقة نيكوتين

يمكن أن تكلف اللصقات بحوالي 25 جنيهًا إسترلينيًا، مما يعني أن آلاف الجنيهات من أموال دافعي الضرائب تُنفق على علاج الأطفال الذين هم أصغر من أن يشتروا التبغ.

في المجموع، سلم الأطباء العامون 1،994 وصفة طبية لصقات النيكوتين أو لبان النيكوتين للشباب الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أقل في عام 2019، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS.

بلغ عدد الوصفات الطبية للأطفال في سن 12 عامًا 31 لاصقة، و73 لاصقة لمن هم في سن 13، و 240 لمن هم فى سن 14 عامًا، و 557 للأطفال في سن 15 عامًا.

ورفض المسؤولون إعطاء رقم دقيق للأطفال في سن الـ 11 ، قائلين إنه أقل من 10 لصقات.

قالت ديبوراه أرنوت، رئيسة المنظمة الخيرية الصحية حول التدخين والصحة، إن 280 طفلاً في اليوم ما زالوا يمارسون هذه العادة، وإن اثنين من كل 3 منهم سينتهي بهم الأمر إلى تعاطي التبغ.

أضافت: "الأطباء العامون سيصفون النيكوتين فقط للأطفال الذين يأتون إليهم وهم في أمس الحاجة إليه.

وأوضحت، تعتبر لصقات النيكوتين واللبان فعال للغاية من حيث التكلفة عند مقارنتها بالعلاج المكلف الذي قد يحتاجه هؤلاء الأطفال لأمراض السرطان والقلب والرئة إذا لم يتم إعطاؤهم هذه المساعدة.