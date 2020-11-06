اليوم السابع
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هل يمكن لحديثى الولادة إظهار أعراض اضطرابات الدماغ؟

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 09:00 ص
هل يمكن لحديثى الولادة إظهار أعراض اضطرابات الدماغ؟ الاطفال والاضطرابت العصبية
كتبت إيناس البنا

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لا يمكن أن يعاني الأطفال حديثو الولادة من أي اضطرابات عقلية. ومع ذلك يمكن أن يكون هناك اضطرابات عصبية أو إصابات في الدماغ عند الرضع، مما قد يجعل ذلك الأمر صعبًا بالنسبة لهم لاحقًا بعد الالتحاق بالمدرسة والتعرف على المجتمع. وفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth "

  قد يكون من الصعب على بعض الآباء تحديد العلامات، ولكن تعد معرفة المؤشرات التي يقدمها طفلك أحد القواعد الأساسية لتربية الأطفال، حيث يجب الاهتمام بالعديد من العوامل عند الإنجاب، بما في ذلك الاضطرابات العصبية في مرحلة الطفولة المبكرة، كما  يجب معرفة متى يكون الطفل في محنة أو إذا كان يواجه مشاكل مع أي شيء.

وأعراض اضطرابات الدماغ عند الرضع تشمل :

1. المهارات الحركية الدقيقة البطيئة
 

إذا كان طفلك غير قادر على حمل الأشياء، فهذا يعني أن التنسيق بين الدماغ واليدين بطيء، إما أن يكون الدماغ بطيئًا جدًا أو لا يكون قادرًا على إرسال إشارة بيدك للإمساك بشيء ما، لذلك ، يمكن أن تكون المهارات الحركية الدقيقة البطيئة مؤشرًا أيضًا.

 

2. صعوبة البلع
 

تعد صعوبة البلع أيضًا علامة على وجود مشكلة عصبية، إذا كانت هناك مشكلة مستمرة حتى في ابتلاع اللعاب حتى عمر عام واحد، فعليك استشارة طبيب أطفال للتعرف على إصابة الدماغ الأساسية.

أسباب اضطراب الدماغ عند الأطفال
 

إذا كان طفلك يعاني من اضطراب في الدماغ ، فمن المهم أيضًا معرفة السبب الكامن وراءه. هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على مهارات نمو طفلك. إذن ، فيما يلي الأسباب الرئيسية للمشاكل العصبية عند الأطفال حديثي الولادة:

 

مضاعفات ما قبل الولادة

الصدمة أثناء الولادة

اضطراب وراثي

إصابة الدماغ


الحالات العصبية عند الرضع

الإضرابات العصبية عند الرضع

اضطراب الدماغ

أسباب اضطراب الدماغ عند الأطفال

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