أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. تراجع الجمبرى والبلطى يسجل 25 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة 6 – 11 – 2020 انخفاضا في أسعار الجمبرى واستقرار جميع الأنواع الأسماك حيث سجل البربون " 1 " 42 – 48 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو ، و البورى " 1 " 40 – 48 جنيها للكيلو ، والبورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو . و القشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو ، ونفس السعر للبياض الأملس " 1 " ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.

ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور ، سجل البلطى المزارع " 1 " 22 – 25 جنيها للكيلو ، فيما سجل البلطى المزارع " 2 " 17 – 20 جنيها للكيلو ، والبلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو ، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها ، والمكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو ، والمكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو ، برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو ، سمك موسى 65 – 85 جنيها للكيلو ، القشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو ، ونفس السعر للبياض الأملس " 1 " ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو ، سجل سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو ، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو

وانخفضت أسعار الجمبرى الجامبو ليتراوح بين 400 – 450 جنيها للكيلو مقابل 400 – 470 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 1 " 300 – 380 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 2 " 200 – 270 جنيها للكيلو ، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 3 " 90 – 170 جنيها للكيلو ، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو .