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لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:55 ص
لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور العثور علي هيكل قنبله خارج المبنى الخلفي لمجلس الدولة
كتب محمد أبو ضيف

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عثر عامل نظافة اليوم الخميس الساعة السابعة والربع صباحًا ، علي جسم غريب بمحيط مجلس الدولة بمنطقة الدقي ، تحديدًا ما بين متحف محمد محمود خليل والمبنى الخلفي للمجلس "مدخل الجراج " ، وكان مثبت أسفل سلة القمامة ، أثناء تنظيف السلة اشتبه عامل القمامة بجسم غريب وبالاقتراب ارتاب منه ، مما دعاه لإلقائه علي الأرض ، وأبلغ ضابط المرور المتواجد للإبلاغ .
 
وعلي الفور حضرت قوات المفرقعات لبحث هذا الجسم الغريب ، وتبين أنه هيكل قنبلة خالي من المتفجرات ، وحضر اللواء طارق مرزوق مدير أمين الجيزة ، واللواء علي شلش حكمدار الجيزة لتفقد الحالة الأمنية بمحيط مجلس الدولة ، واستقرت الأوضاع وعادت الحالة المرورية للأفراد والسيارات طبيعية

 

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لحظة العثور على هيكل قنبلة
 
 
 
 
 
 
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مجلس الدولة

قنبلة

العثور على قنبلة

العثور على قنبلة بمحيط مجلس الدولة

اليوم السابع بلس

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