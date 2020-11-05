لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

عثر عامل نظافة اليوم الخميس الساعة السابعة والربع صباحًا ، علي جسم غريب بمحيط مجلس الدولة بمنطقة الدقي ، تحديدًا ما بين متحف محمد محمود خليل والمبنى الخلفي للمجلس "مدخل الجراج " ، وكان مثبت أسفل سلة القمامة ، أثناء تنظيف السلة اشتبه عامل القمامة بجسم غريب وبالاقتراب ارتاب منه ، مما دعاه لإلقائه علي الأرض ، وأبلغ ضابط المرور المتواجد للإبلاغ .
وعلي الفور حضرت قوات المفرقعات لبحث هذا الجسم الغريب ، وتبين أنه هيكل قنبلة خالي من المتفجرات ، وحضر اللواء طارق مرزوق مدير أمين الجيزة ، واللواء علي شلش حكمدار الجيزة لتفقد الحالة الأمنية بمحيط مجلس الدولة ، واستقرت الأوضاع وعادت الحالة المرورية للأفراد والسيارات طبيعية
لحظة العثور على هيكل قنبلة
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