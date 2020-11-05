صعود مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع باستثناء السوق الرئيسى

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 8.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5474.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 17.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6051.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 7.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4331.58 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحاً 2.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4406.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 124.8 مليون سهم بقيمة 31.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10 آلاف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، ثم قطاعي الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.08%، ثم قطاع المواد الأساسبة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.41%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

وجاء سهم شركة التخصيص القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.33%، يليه سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 5.52%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5.50%، فيما تصدر سهم شركة البريق القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 22.08% يليه سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 14.16%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 9.675%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة منازل القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 1 ظهراً، وذلك لمناقشة البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.

وفي سياق آخر، أعلنت بورصة الكويت، عن اتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على شركة نور للاستثمار المالي، بإجمالي 3 ملايين سهم بسعر 0.178 دينار بإجمالي قيمة 534 مليون دينار كويتي.