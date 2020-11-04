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فوز مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير بجائزة يوميورى للتعاون الدولى

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:12 م
فوز مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير بجائزة يوميورى للتعاون الدولى فريق هيئة التعاون الدولي اليابانية
كتبت آمال رسلان

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أعلنت وزارة السياحة والآثار عن فوز فريق هيئة التعاون الدولى اليابانية "المشروع المصرى الياباني المشترك لحفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير" بجائزة يوميوري للتعاون الدولي، في نسختها السابعة والعشرين، وذلك نظرا للجهد المبذول من فريق العمل المصري الياباني في أعمال ترميم وحفظ القطع الأثرية بالمتحف.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذه الجائزة تُمنح برعاية جريدة يوميورى، وهى إحدى الجرائد اليابانية الرائدة، والتى تم الاعتراف بها من قبل موسوعة جينيس كأكبر توزيع فى العالم، حوالى 8 ملايين نسخة فى اليوم، وهى جائزة ذات شهرة واسعة فى اليابان، وتُمنح للأفراد والجماعات اليابانية مِمَن يحققون إنجازات بارزة في مجال التعاون الدولى.
 
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مشروع حفظ وترميم الآثار

المتحف المصرى الكبير

جائزة يوميورى للتعاون الدولي

اخبار السياحة

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