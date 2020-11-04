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خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 07:16 م
خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية بايدن وترامب
كتبت رباب فتحى

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لا يزال الغموض يكتنف نتائج الانتخابات الأمريكية التى وصفت بأنها الانتخابات الأكثر إقبالا منذ ما يقرب من قرن، وذلك نظرا لاستمرار عد الأصوات – لاسيما تلك التى تم الإدلاء بها عبر البريد - فى بعض الولايات الحاسمة التى تمنح من يفوز بها مفتاح البيت الأبيض.

ووضعت الجارديان سيناريو يوضح كيفية فوز كل مرشح.

كيف يفوز بايدن:

سيناريو فوز بايدن
سيناريو فوز بايدن

 

وفقا لخريطة الولايات المتبقية، يستطيع بايدن الفوز إذا، حصل على 36 صوتًا انتخابيا من خلال ميشيجان وبنسلفانيا.

والسيناريو الآخر، يخسر بنسلفانيا، لكنه يفوز بنيفادا وويسكونسن وميتشيجان.

كيف يفوز ترامب:

سيناريو فوز ترامب
سيناريو فوز ترامب

إذا فاز في ولاية بنسلفانيا فإنه لا يزال يحتاج للفوز في ثلاث ولايات أخرى. وبدون بنسلفانيا يحتاج للفوز في خمس ولايات أخرى.

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤى مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.


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