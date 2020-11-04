اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إنجازات حققتها هيئة قضايا الدولة فى 7 سنوات.. الحصيلة 6 مليارات و183 مليون دولار

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:08 م
إنجازات حققتها هيئة قضايا الدولة فى 7 سنوات.. الحصيلة 6 مليارات و183 مليون دولار المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت إحصائية رسمية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، عن تمكن الهيئة خلال 7 سنوات من إنقاذ الخزينة العامة للدولة من تحمل ما يعادل 6 مليارات و183 مليون دولار و410 مليون يورو قيمة قضايا تحكيم دولي ضد جمهورية مصر العربية.

 

ويرصد اليوم السابع أهم الأرقام التي حققتها هيئة قضايا الدولة في قضايا التحكيم الدولي التي أقيمت على مصر:

 

أولا: حصلت على 12 حكم لصالح الدولة المصرية خلال 7 سنوات.

ثانيا: تجنيب الخزانة العامة لدولة من دفع ما يعادل 6 مليارات و183 مليون دولار و410 مليون يورو.

ثالثا: تمكنت من الحصول على حكم تاريخي ضد شركتي "سيمنتوس لايونيون" و "وأريدوس جاتيفا" الاسبانيتين، في الدعوى التحكيمية المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن برفض طلب الشركتين بتعويضهما بمبلغ يقدر بنحو 236 مليون يورو بما يعادل 4 مليار و370 مليون جنيه.

رابعا: جنبت الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد عن 500 مليون دولار أمريكى، فى الدعوى التحكيمية المقامة من شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى بواشنطن "الإكسيد".


هيئة قضايا الدولة

الخزينة العامة للدولة

قضايا تحكيم دولي

المركز الدولى لتسوية منازعات

الإكسيد

دعوى تحكيمية ضد مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

ترامب يشكك مرة أخرى فى نتائج الانتخابات: كنت متصدرا وما يحدث الآن غريب

ترامب يشكك مرة أخرى فى نتائج الانتخابات: كنت متصدرا وما يحدث الآن غريب

جامعة الزقازيق: طبيب الميكروباص لم يسبق اتهامه بأى سلوك مشين

جامعة الزقازيق: طبيب الميكروباص لم يسبق اتهامه بأى سلوك مشين

قانون العقوبات يتصدى للتحريض على الفسق بالطريق العام.. اعرف التفاصيل

قانون العقوبات يتصدى للتحريض على الفسق بالطريق العام.. اعرف التفاصيل

السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

نقل الفنانة نشوى مصطفى للمستشفى لعلاجها من فيروس كورونا

نقل الفنانة نشوى مصطفى للمستشفى لعلاجها من فيروس كورونا

مصادر: إعلان مواعيد غلق المحال بعد الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء

مصادر: إعلان مواعيد غلق المحال بعد الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة