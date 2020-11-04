أسعار اللحوم اليوم الأربعاء .. 120 – 140 جنيها للضأن

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 4 -11-2020 استقرارا في السوق المحلى حيث تراوحت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو،الكبدة 110-140 جنيها الكيلو، اسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وكان حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن حجم الواردات من اللحوم المستوردة سنويا تقدر بنحو 250 ألف طن من البرازيل والهند، والتى تعتبر من أكبر الدول التى لديها مجازر عملاقة وتصدر لكافة دول العالم وتتميز اللحوم البرازيلى بجودتها مقابل الهندى، نظرا للبيئة الخصبة والمجازر العملاقة بدولة البرازيل حيث نستورد منها 150 ألف طن، ومن الهند 100 ألف طن سنويا.

وأضاف النجار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أزمة كورونا أثرت على كافة الأسواق العالمية وفى مصر، وتراجعت حجم الواردات من اللحوم خلال العام الجارى 2020 بنحو 40%، إلا أن هناك كميات من المعروض كبيرة فى السوق المصرى ولم تتعرض اللحوم لأى نقص، متوقعا أن تتعافى الأسواق عند الانتهاء من جائحة كورونا حول العالم وفى مصر، إلا أن الأزمة لم تؤثر على طبيعة المعروض من السلع الغذائية.

وأشار النجار إلى أن أسعار اللحوم البرازيلى للمستهلك تتراوح من 65 إلى 70 جنيها للكيلو، وسعر اللحوم الهندى تتراوح من 60 إلى 65 جنيها للكيلو، موضحا أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنية ووفرة المعروض منه ساهم فى زيادة حجم المعروض من اللحوم وكافة السلع المستوردة وبأسعار مخفضة عن الاسعار التى كنا نستورد منها بالدولار وسعره 17 جنيها مقابل الجنيه.