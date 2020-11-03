تسهيل تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى وتلقى الشكاوى عبر واتس آب

كتب عز النوبى

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة وإزالة العقبات أمام المربيين والمنتجين، و قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتلقى شكاوى استفسارات المربين والمواطنين عن أرقام واتس آب "01558626681 – 01558626682" لسرعة التواصل وتسهيل التعامل والإجراءات.



وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيواينة، أن هناك لجانا مخصصة للمتابعة الميدانية للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، لدراسة أى مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فى مهدها، متابعًا أن القطاع أشرف على إعدام ما يقرب من 27 طنا من إضافات الأعلاف الواردة إلى البلاد خلال الأسبوع الماضى، وغير مطابقة للمواصفات القياسية والتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة من خلال لجان تضم ممثلين عن "شرطة البيئة والمسطحات المائية - المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - مديرية الزراعة المختصة".



وأوضح سليمان، أن الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بالقطاع قامت بتكثيف الدور التوعوى والإرشادى ببعض المحافظات والالتقاء مع صغار المربين على أرض الواقع للتعريف بالمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والوزارة، وأهميتها فى التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة فيما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن، ومراكز تجميع الألبان، مع التأكيد على التيسيرات والفرص التمويلية وجوانب الدعم اللوجيستى والفنى التى تقدمها الدولة والوزارة للمربيين والمنتجين.



كان الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قال إن القطاع أصدر تقريرا يتضمن نشاطه خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر يتضمن إصدار عدد 486 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الالتزام التام بكافة ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، كما تم الموافقة على تسجيل 156 تسجيلة مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها ما بين أعلاف ماشية ودواجن وأسماك منها "82 تسجيلة محلية، 74 تسجيلة مستوردة" طبقاً للمعايير القياسية والعلمية التطبيقية والتى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى، كما تم إصدار 5 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.