أسباب تؤدى لظهور خراج الأسنان وعلامات الإصابة

كتبت نهير عبد النبى

خراج الأسنان من المشاكل المؤلمة التى يتعرض لها البعض ، قد يعالج الأطباء خراج الأسنان عن طريق تفريغه والتخلص من العدوى، قد يكونون قادرين على الحفاظ على السن من خلال علاج قناة الجذر، ولكن في بعض الحالات قد يحتاج السن إلى خلعه، و يمكن أن يؤدي ترك خراج الأسنان دون علاج إلى مضاعفات خطيرة ، بل ومهددة للحياة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك علامات تدل على الاصابة بـ خراج الاسنان وهى:

1:وجع أسنان حاد ومستمر ونابض يمكن أن ينتشر إلى عظم الفك أو الرقبة أو الأذن.

2:الحساسية لدرجات الحرارة الساخنة والباردة.

3:حساسية للضغط اثناء المضغ .

4:حمى.

5:تورم في وجهك أو خدك.

6:تورم الغدد الليمفاوية تحت الفك أو الرقبة.

7:صعوبة التنفس أو البلع.

يحدث خراج الأسنان حول الذروة عندما تغزو البكتيريا لب الأسنان، حيث تدخل البكتيريا، إما من خلال تجويف الأسنان أو رقاقة أو صدع في السن وتنتشر على طول الطريق وصولاً إلى الجذر، يمكن أن تسبب العدوى البكتيرية تورمًا والتهابًا في طرف الجذر.

عوامل الخطر

قد تزيد هذه العوامل من خطر إصابتك بخراج الأسنان:

1:صحة الأسنان السيئة، يمكن أن يؤدي عدم العناية المناسبة بأسنانك ولثتك - مثل عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا وعدم استخدام الخيط إلى زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة وخراج الأسنان ومضاعفات الأسنان والفم الأخرى.

2:نظام غذائي غني بالسكر كثرة تناول وشرب الأطعمة الغنية بالسكر ، مثل الحلويات والمشروبات الغازية ، يمكن أن يساهم في تسوس الأسنان ويتحول إلى خراج في الأسنان.

3:فم جاف، يمكن أن يزيد جفاف الفم من خطر إصابتك بتسوس الأسنان، غالبًا ما يكون جفاف الفم بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو مشاكل الشيخوخة.

وهناك بعض النصائح للوقاية من خراج الاسنان وهى

1:اغسل أسنانك مرتين في اليوم على الأقل بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

2:استخدم خيط تنظيف الأسنان أو منظف ما بين الأسنان لتنظيف ما بين أسنانك بشكل يومي.

3:استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أو أربعة أشهر ، أو كلما اهترت الشعيرات.

4:تناول طعامًا صحيًا مع الحد من تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة بين الوجبات.

5:قم بزيارة طبيب أسنانك لإجراء الفحوصات الدورية والتنظيفات المهنية.