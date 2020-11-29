ضبط سمان ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شن رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة محاسب ناصر ثابت وكيل وزارة التموين وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية ومحمد النجدى مدير إدارة الرقابة حملات تموينية على محلات السوبر ماركت والمطاعم والمخابز خلال الساعات الماضية للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.

وأسفرت الحملة التى قادها خالد فهمى رئيس الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الحملة وعضوية كل من هشام السعيد وياسر جمعة وأشرف الداودى من كبار مفتشى الرقابة التموينية من ضبط 125 كجم سمان بالإضافة كمية تقدر بـ50 كجم من الدواجن مقطعة داخل أطباق ومقسمة إلى أجزاء داخل إحدى محلات الدواجن بحى العرب .

وبالكشف الظاهرى تبين أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لتغير فى الخواص فضلا عن انبعاث روائح كريهة.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .