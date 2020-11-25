سقوط سائق بحوزته 2 طن هياكل دواجن فاسدة فى القاهرة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من القبض على قائد سيارة نقل مبرد بحوزته 2 طن هياكل دواجن فاسدة وتشكل خطراً على الصحة المواطنين بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط قائد سيارة نقل مبرد، أثناء سيره بمحافظة القاهرة.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 2 طن هياكل دواجن – مفروم دواجن ) يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "سيولة تامة" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.