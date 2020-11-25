اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الرقمية لوزارة التعليم العالي

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الرقمية لوزارة التعليم العالي رئيس الوزراء
إعداد - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حصاد الوزارات

رئيس الوزراء

المشروعات الرقمية

التعليم العالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الرقمية لوزارة التعليم العالي

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:58 م

رئيس الوزراء: المحافظات الساحلية وخاصة الإسكندرية تشهد كميات أمطار غير مسبوقة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:08 م

طقس الإسكندرية الآن.. أمطار غزيرة وموجة من الطقس السيئ تضرب عروس البحر.. تعطيل الدراسة والعمل بالمديريات.. المحافظ: تطبيق خريطة جديدة لتصريف الأمطار.. ورئيس الوزراء يخصص 300 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكات

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:49 م

رئيس وزراء كندا ضحية "مقلب روسي" في مكالمة عن "الحرب العالمية" وأزمات المناخ

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:32 ص

رئيس الوزراء يوافق على تجديد ندب بعض أعضاء النيابة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:46 ص

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:40 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة