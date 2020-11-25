حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الرقمية لوزارة التعليم العالي

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الرقمية لوزارة التعليم العاليالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:00 م
رئيس الوزراء
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