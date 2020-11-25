اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات بسبب موجة الطقس السييء

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:21 م
وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات بسبب موجة الطقس السييء اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة فى الساعات الماضية وخلال اليومين القادمين وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد سقوط الأمطار خلال الفترة القادمة .

وذكر بيان للوزارة اليوم أن شعراوى تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح التي تعرضت لسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية فيما يخص رفع تراكمات مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع بالإضافة الي متابعة جهود عدد آخر من المحافظات والتي شهدت اليوم سقوط أمطار علي بعض المناطق اليوم ومنها القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية .

وقال وزير التنمية المحلية ، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلي استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في رفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق ، وكذا سقوط أمطار غزيرة في عدد من محافظات الجمهورية .

وأوضح شعراوي ، أن محافظتي الإسكندرية والبحيرة تعرضتا لسقوط أمطار غزيرة ويجري التعاون والتنسيق بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظتين لافتا إلى أن محافظتي مطروح وكفر الشيخ تعرضتا لأمطار خفيفة وجاري شفط المياة والمتابعة.

ووجه شعراوى، المحافظات باستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع لعدم إعاقة حركة المواطنين والسيارات .

وطالب وزير التنمية المحلية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة علي مدار اليوم مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والاطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية .

وناشد وزير التنمية المحلية ، المواطنين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم .




 


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