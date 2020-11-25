اليوم السابع
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هالة السعيد: قرارات الحكومة حول جائحة كورونا مدروسة وبقدر عال من التوازن

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:53 م
هالة السعيد: قرارات الحكومة حول جائحة كورونا مدروسة وبقدر عال من التوازن وزيرة التخطيط
كتب سمير حسنى

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في لقاء على شاشة إكسترا نيوز، عقب الإعلان عن حصولها على أفضل وزيرة عربية، إن الجائزة تعتبر تقديرا للمرأة المصرية الموجودة في كل المجالات، مشيرة إلى تمكين الشباب من اتخاذ القرار في مصر.

 

وعن الجهود الحكومية للتعامل مع جائحة كورونا، قالت وزيرة التخطيط، إن مصر نجحت في الفترة الأولى من جائحة كورونا بقدر كبير من التوازنات وخففت كثير من الصدمات في وقت عانت فيه كثير من دول العالم بسبب الأزمة، حيث تضمنت قرارات خلقت توازنات بقدر عال من الحكمة من خلال الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد المصرى خاصة وجود عدد كبير من العمالة غير المنتظمة.

 

وأكدت "السعيد" أن القرارات السياسية والاقتصادية للحكومة كانت مدروسة وبقدر عال من التوازن من خلال تخفيف الأعباء المالية على القطاعات الأكثر تضررا عن طريق تخفيض سعر الفائدة وتأجيل الأقساط والمستحقات السيادية للدولة، ومساندة القطاعات ذات المرونة مثل الاتصالات والزراعة واللوجيستيات عن طريق إعطاء دفعة استثمارية كبيرة، فضلا عن زيادة الانفاق الاستهلاكى من خلال زيادة المعاشات والمرتبات، ومنحة الرئيس للعمالة غير المتنظمة.

 

وأشارت إلى توجيه الرئيس لتوفير حزمة تنشيطية لتوفير الموارد المالية لتغطية وتوفير السلع الاستراتيجية، فكان هناك وفر في كل الموارد واحتياجات المواطنين من السلع، فكان هناك رؤية متكاملة للتعامل مع أزمة كورونا بهدف تخفيف العبء على القطاعات الأكثر تضررا.


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