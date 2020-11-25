اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تنبؤ الرى: أمطار متوسطة غدا على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:43 م
تنبؤ الرى: أمطار متوسطة غدا على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة أمطار
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار متوسطة، غدا الخميس، على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وقد تصل إلى القاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

ويستمر سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الجمعة بحيث تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى و شمال سيناء وقد تصل الى القاهرة.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى، إن كل المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.


مركز التنبؤ

المياه

امطار

وزارة الرى

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحذير عاجل من الأرصاد: عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يستمر للجمعة المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية وتساقط لحبات البرد وهبات رياح قوية.. الأمطار تمتد للدلتا بأكملها وتصل للقاهرة الكبرى.. وتناشد المواطنين: كونوا حذرين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:12 م

غدا أمطار متوسطة بالقاهرة الكبرى غزيرة ورعدية بالوجه البحرى والصغرى 14 درجة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:48 م

سقوط أمطار رعدية على القاهرة الكبرى ونشاط للرياح والأرصاد تناشد المواطنين توخى الحذر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:09 م

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة