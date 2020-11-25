بحوث الصحراء يوزع تقاوى القمح مجانا لزراعة حقول إرشادية فى واحة سيوة

كتب عز النوبى

قال الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة قام رئيس محطة بحوث واحة سيوة بتوزيع 70 شكارة تقاوى قمح مقاوم للملوحة لزراعة 35 فدان قمح كحقول إرشادية تحت إشراف مركز بحوث الصحراء.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد زار مؤخرا محافظة مطروح لتفقد بعض المشروعات الزراعية وقام خلال الزيارة بتوزيع 140 طن من تقاوي الشعير، على 2333 مزارع للاستفادة من مياه الأمطار فى مناطق الزراعات المطرية، بمرسى مطروح ورأس الحكمة والنجيلة والضبعة والسلوم وسيدى براني لزراعة 4666 فدان.