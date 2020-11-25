البيئة تقرر عودة نشاط الغوص الابتدائى بمحميات جنوب سيناء ديسمبر المقبل

كتبت آية دعبس

اتخذ جهاز شئون البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة، قرارا بعودة تنفيذ نشاط الغوص الابتدائى للنشات السياحية أثناء الرحلات البحرية ببعض المواقع التى تتوفر فيها متطلبات ممارسة النشاط، من حيث طبيعة الموارد الطبيعية بها ومتطلبات تحقيق أقصى درجة لسلامة ممارسى هذا النشاط بالمحميات الطبيعية الواقعة بجنوب سيناء بدءا من أول ديسمبر المقبل، تلبية للقطاع السياحى بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء وفى اطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة بالمحميات ودعم أنشطة السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية والمكانة السياحية للمنطقة من جهة مع دعم العاملون بسياحة الأنشطة البحرية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أن القرار يتضمن عودة تنفيذ نشاط الغوص الابتدائي (Intro. Dive & DSD) بعدد من مواقع الغوص و هى (نورث لاجون – ثاوث لاجون – التمبل – الكهرباء – خريطة – الجزيرة البيضاء) فقط دون غيرها و قد تم اختيار تلك المواقع بعد تنفيذ عدد من الدراسات الميدانيه و المسوحات العلمية و بعد التأكد من تميزها بكافة الاشتراطات البيئية الملائمة لمواقع الغوص من تحقيقها الاستمتاع للقائمين بانشطة الغوص بالموارد الطبيعية .

وأضافت فؤاد أن القرار نص على ضرورة التزام جميع مراكز الغوص والمنشآت السياحية بتطبيق الضوابط التنظيمية والبيئية للقيام بالانشطة البحرية و كذلك المعايير والإجراءات والضوابط الفنية للغوص والسلامة والجودة مع تطبيق احكام قانون المحميات الطبيعية على المخالفين اسوة بما هو مطبق على جميع الاستخدامات والانشطة البشرية الأخرى.