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أسامة الأزهرى يوجه رسالة للجماهير قبل لقاء الأهلى والزمالك: النبى يرفض التعصب

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:29 م
أسامة الأزهرى يوجه رسالة للجماهير قبل لقاء الأهلى والزمالك: النبى يرفض التعصب اسامه الازهرى
كتب - إسماعيل رفعت

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وجه العالم الأزهرى، الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، رسالة إلى جمهورى الأهلى والزمالك قبل مبارات النهائى فى البطولة الأفريقية، قائلا: عايزين نزيل التعصب بين الفرق، وفى فرق كبير بين الانتماء والعصبية، لأن التعصب مظهر من مظاهر التخلف.
 
 
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أنه لا يجوز الهجوم والتهجم بعصبية بحجة الانتماء، فلا يجوز التحزب بين الفرق والتعصب الأعمى والهجوم على بعضهم البعض، فلا يجوز أن نتعصب كأهلى وزمالك، وصعايدة وبحراوية، وقبائل وغيره.
 
 
وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أنه يجب أن يكون هناك انصاف وصورة مشرفة للفرقة التى تنتمى إليها فبدلا من تشويه الجهة التى تنتمى إليها يجب أن تبتعد عن ذلك، وعدم الوقوع فى العصبية، لأن النبى يرفض العصبية كونها جاهلية.
 
 
 
 
 
 

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